Noem advirtió los riesgo de los viajeros que no cumplan con el REAL ID

Washington.- La Secretaria del Departamento Seguridad Nacional, Kristi Noem aclaró que los viajeros que no cumplan los requisitos del documento de identidad REAL ID, deberán enfrentarse a más escrutinios de seguridad.

Estas declaraciones las ofreció en una comisión del Congreso en la que detalló que al menos el 81% de los viajeros ya tienen los documentos de identidad requeridos por la REAL ID.

De la misma manera, destacó que los controles de seguridad aceptarán pasaportes e identificaciones.

Sostuvo que los viajeros que no cumpla con la ley de REAL ID “pueden ser desviados a una fila distinta, tener un paso adicional”.

“Pero la gente podrá volar. Nos aseguraremos de que sea lo más fluido posible”, afirmó Noem.

Noem destacó recientemente en una entrevista que “las identificaciones Real ID son más difíciles de falsificar, lo que impide el acceso a delincuentes y terroristas. Si planea volar, asegúrese de obtener una Real ID para evitar que le nieguen el vuelo o que sufra retrasos”.

Starting May 7, you will need a Real ID to fly. Real IDs make identification harder to forge, thwarting criminals and terrorists. If you plan to fly, make sure you get a Real ID so you won’t be denied from your flight or face travel delays! pic.twitter.com/x7uvspjmty

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 3, 2025