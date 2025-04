USCIS considera revisar las redes sociales de los migrantes

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), estaría considerando a revisar las redes sociales de los migrantes que ingresen a los Estados Unidos.

Medios de comunicación indicaron que la nueva medida se origina con el objetivo de detectar la actividad antisemita en redes sociales y el acoso físico a personas judías.

En este sentido, se conoció que las mencionadas acciones pueden ser motivos para denegar solicitudes de beneficios migratorios.

A través de las redes sociales de USCIS publicaron que “en Estados Unidos no hay lugar para el resto de simpatizantes del terrorismo del mundo, y no tenemos ninguna obligación de admitirlos ni de permitirles quedarse aquí.

“Cualquiera que crea que puede venir a Estados Unidos y escudarse en la Primera Enmienda para promover la violencia antisemita y el terrorismo, piénselo de nuevo. No es bienvenido aquí”, indicó la publicación en X.

There is no room in the United States for the rest of the world’s terrorist sympathizers, and we are under no obligation to admit them or let them stay here.

Anyone who thinks they can come to America and hide behind the First Amendment to advocate for anti-Semitic violence and… https://t.co/LnYIEMiiy3

— Homeland Security (@DHSgov) April 9, 2025