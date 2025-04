Charlotte, NC.- Un operativo conjunto entre las Unidades de Reducción del Delito (CRU) de Metro y University City Division del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) logró una importante incautación de drogas y el arresto de tres sospechosos involucrados en actividades delictivas.

Tremendous work by officers with the Metro Division Crime Reduction Unit (CRU) and the University City Division CRU seizing narcotics and arresting those who possessed them.

On April 5, officers acted on a Crime Stoppers tip and pulled over a vehicle that was being monitored.… pic.twitter.com/1Y4zcn6sVM

— CMPD News (@CMPD) April 8, 2025