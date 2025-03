Operativo policial incauta armas de fuego y drogas

Charlotte, NC.- La Unidad de Reducción del Delito (CRU) de las divisiones Eastway y Providence llevó a cabo un exitoso operativo el pasado 12 de marzo de 2025, logrando la incautación de armas de fuego y drogas, además de dinero en efectivo en la zona de N. Davidson.

Excellent work by the Eastway and Providence Division Crime Reduction Units (CRU) removing firearms and drugs from our streets!

On March 12, 2025, Eastway and Providence CRU officers observed a parking violation on N. Davidson Street. Upon visual inspection of the unoccupied… pic.twitter.com/ghuNjJRrFa

— CMPD News (@CMPD) March 20, 2025