Emotiva ceremonia en NC honra a oficiales caídos en servicio

Charlotte, NC.- El martes 8 de abril, la comunidad de Carolina del Norte se unió al Charlotte-Mecklenburg Police Department CMPD, en una solemne jornada para rendir homenaje a nueve oficiales caídos en servicio.

We were grateful to take part today in the annual Celebration of Our Law Enforcement Heroes ceremony presented by North Carolina Concerns of Police Survivors and North Carolina Fraternal Order of Police.

This year’s event, held at Williamson’s Chapel United Methodist Church in… pic.twitter.com/82UwlGSTbe

— CMPD News (@CMPD) April 8, 2025