Arrestan a menor de edad por vehículo robado y armas

Charlotte, NC.- En un operativo coordinado por distintas divisiones del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), se logró el arresto de un menor de edad involucrado en varios delitos, la recuperación de un vehículo robado y la incautación de armamento ilegal.

Great work by officers recovering a stolen vehicle, seizing weapons and arresting a juvenile offender.

On Thursday, April 3, officers with the Juvenile Accountability and Diversion Empowerment (JADE) team received a tip about a stolen white Dodge Ram truck involved in multiple… pic.twitter.com/pzr736gW5v

— CMPD News (@CMPD) April 4, 2025