Hombre fue presentado en tribunales por el incendio de un Tesla

Las Vegas.- Un hombre fue presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Las Vegas, Nevada, enfrentado cargos por el incendio provocado en un negocio de colisiones de Tesla.

A través de un comunicado del Departamento de Justica se conoció que el detenido fue identificado como Paul Hyon Kim, de 36 años, quien fue acusado penalmente de un cargo de posesión ilegal de un arma de fuego no registrada y un cargo de incendio provocado.

Explicaron que “Kim fue arrestado por agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas el 26 de marzo. Permanece bajo custodia federal a la espera de una audiencia de detención programada para el 28 de marzo de 2025 y una audiencia preliminar programada para el 10 de abril de 2025 ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Elayna J. Youchah”.

Breaking News: Arrest made in attack on Tesla collision center in Las Vegas. @ATFSanFrancisco, @USAO_NV, @LVMPD & @FBILasVegas announce federal charges for targeted attack: https://t.co/3ndSbROlmj pic.twitter.com/ZIfmXRSOaG

— ATF San Francisco (@ATFSanFrancisco) March 27, 2025