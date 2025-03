Activista Rosa María Payá nominada por EE.UU. para la CIDH

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la nominación de Rosa María Payá para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de un comunicado, indicó que Payá estará en las elecciones que se celebrarán durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 2025 en Antigua y Barbuda el 27 de junio.

De la misma manera, detallaron que “Rosa María Payá es una defensora de la democracia, líder de derechos humanos y experta en política latinoamericana de prestigio internacional, reconocida por su labor en la promoción de la libertad, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática en todo el hemisferio occidental”.

The United States is pleased to announce the nomination of Rosa María Payá for election to the Inter-American Commission on Human Rights. As a dedicated advocate for democracy and human rights in Latin America, her leadership is essential for fostering a safer and more prosperous…

— US Mission to the Organization of American States (@USAmbOAS) March 27, 2025