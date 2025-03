Sexagenario murió al ser arrollado por un tren Amtrak

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están investigando un incidente fatal que involucró a un tren de Amtrak y un sexagenario en University City Division.

Update: The pedestrian was pronounced deceased at the scene.

— CMPD News (@CMPD) March 22, 2025