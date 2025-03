Trump reiteró que deportados a El Salvador fueron verificados

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que los migrantes venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso de verificación.

Desde el Despacho Oval en la Casa Blanca, el primer mandatario resaltó que los agentes funcionarios ejecutaron los procesos “muy riguroso” para confirmar su supuesta vinculación con la banda criminal Tren de Aragua.

“El Tren de Aragua son un grupo de matones que vienen de las cárceles de Venezuela. Son gente peligrosa, pero no parecían tan peligrosos cuando los guardias se hicieron cargo de la situación desde El Salvador”, afirmó Trump.

De la misma manera, agradeció al presidente de El Salvador Nayib Bukele por ayudar a sacar a estos delincuentes de los Estados Unidos.

“Me dijeron que pasaron por un proceso de revisión muy riguroso y que eso continuará en El Salvador”, afirmó Trump

Por otro lado, también fue consultado sobre el poder que tiene para deportar a los migrantes indocumentado, en la que afirmó que “eso dice la ley. Deberías preguntarte: «¿Tenía Biden la autoridad para abrir la frontera y dejar entrar a nuestro país a millones de personas sin ninguna verificación previa?».

