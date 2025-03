EE.UU. incauta más de 20 mil kilos de narcóticos

Florida.- Agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos, descargaron aproximadamente 20.800 kilos de narcóticos ilícitos con un valor superior a los 517,5 millones de dólares en Port Everglades, en Florida.

Explicaron en un comunicado de prensa, que “el contrabando incautado fue resultado de 14 interdicciones en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental”.

De la misma manera, destacaron que durante estos procedimientos se lograron detener a 35 presuntos contrabandistas fueron trasladados a tierra para enfrentar un proceso judicial federal en tribunales estadounidenses.

Today, over 22.5 tons of drugs were offloaded and removed from circulation by the @USCG. We are clearing our communities of illicit drugs that fuel addiction and crime.

In less than 100 days, President Trump is delivering on his promise to make America safe again. pic.twitter.com/QupzdzmXzS

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 20, 2025