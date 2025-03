ICE detiene a una activista por los derechos de los migrantes

Denver.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a una reconocida activista de migrantes, en la ciudad de Denver, Colorado.

A través de varios medios de comunicación se conoció que Jeanette Vizguerra, madre de cuatro hijos, fue arrestada frente a la tienda Target donde trabajaba como cajera. Mientras se encontraba en un descanso laboral.

Jeanette Vizguerra-Ramirez, 53, was arrested by ICE Denver March 17 without incident. Vizguerra, an illegal alien from Mexico, has convictions for possession of forged documents and illegal entry. She will remain in ICE custody until her removal from the United States. pic.twitter.com/0wdYnuQC1r

Al respecto, su abogada Laura Lichter sostuvo que Vizguerra es una figura clave en la lucha por la reforma migratoria en EE.UU.

Señaló que la migrante fue trasladada a un centro de detención en la misma ciudad de Denver.

Jeanette Vizguerra is a mom of American citizens, a Target employee, a nonprofit leader and an immigration reform advocate with no violent criminal history.

Her detainment is not about safety. This is Putin-style persecution of political dissidents. pic.twitter.com/K0L1saxPOf

— Mayor Mike Johnston (@denversmayor) March 18, 2025