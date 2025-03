Trump cumplió el sueño de un niño sobreviviente de cáncer cerebral

Washington.- Un pequeño niño de 13 años sobreviviente de cáncer cerebral, cumplió su sueño de conocer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A través de la cuenta de la Casa Blanca en la red social X, señaló que el pequeño Daniel, mejor conocido como «DJ» Daniel fue nombrado miembro honorario del Servicio Secreto.

El primer mandatario lo recibió en la oficina del Despacho Oval de la Casa Blanca, en la que se pudo evidenciar la alegría del joven que estuvo acompañado de su padre.

En el video publicado en las redes sociales, se puede evidenciar el momento en que el joven le dijo al mandatario que “hay una cosa más que tengo para ti: un gran abrazo». Mientras que Trump respondió que «está bien, eso es muy bonito».

