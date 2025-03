Congresista propone que la imagen de Trump esté en los billetes de 100$

Washington.- El congresista republicano Brandon Gill presentó ante el congreso un proyecto de ley que busca exigir que los billetes de 100$ tengan la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un comunicado publicado en su página web, señala que el proyecto fue nombrado como la Ley de la Edad Dorada de 2025.

“El presidente Trump podría estar disfrutando de sus años dorados jugando al golf y pasando tiempo con su familia. En cambio, recibió una bala por este país y ahora está trabajando horas extra para asegurar nuestra frontera, arreglar nuestra desigual relación comercial con el resto del mundo, hacer que Estados Unidos vuelva a ser independiente energéticamente y poner a Estados Unidos en primer lugar poniendo fin a la inútil ayuda exterior”, afirmó el congresista Gill.

🚨 I’m introducing the GOLDEN AGE ACT to put President Donald J. Trump on the $100 bill.

Let’s make history. 🔥 pic.twitter.com/iYXkmJm0Bg

— Congressman Brandon Gill (@RepBrandonGill) March 3, 2025