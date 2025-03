Raleigh, NC.- Esta semana, el éxito de los programas piloto Healthy Opportunities del Departamento de Salud y Servicios Humanos se presentó en la revista Journal of the American Medical Association. En poco menos de tres años, el programa innovador, el primero de su tipo, ha sido descrito como un «cambio de vida» para miles de familias de Carolina del Norte. Healthy Opportunities demuestra que la mejor manera de reducir los costos de la atención médica y crear comunidades más saludables es reducir la necesidad de atención médica en primer lugar.

El programa atiende las necesidades sociales de las personas con servicios como alimentos, vivienda, transporte y asistencia relacionada con la violencia interpersonal y el estrés tóxico. Forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas (que incluyen la expansión de Medicaid, el alivio de la deuda médica, las inversiones en salud conductual, la maximización de SNAP y WIC, y la integración de la salud física y conductual) que se centran en mejorar la salud y el bienestar económico de los habitantes de Carolina del Norte.

«Los programas piloto Healthy Opportunities son un verdadero ejemplo de cómo llevamos a cabo la misión de nuestro departamento de crear una Carolina del Norte más saludable para todos», dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai.

Se han prestado más de 819.000 servicios de manera efectiva y más de 38.000 beneficiarios de Medicaid del estado se han inscrito en 33 condados predominantemente rurales de NC desde que los pilotos de Healthy Opportunities comenzaron a brindar servicios hace casi tres años. Los participantes están notando los beneficios de salud con menos visitas a la sala de emergencias y estadías en el hospital.

Además, el estado está viendo un ahorro anual de $1.020 en costos de atención médica por cada inscrito en Healthy Opportunities y economías locales más fuertes que están respaldadas por negocios locales, desde granjas familiares hasta reparaciones de viviendas.

«Gracias a la visión de futuro de los legisladores de Carolina del Norte, que vieron el valor potencial y financiaron inicialmente este programa, la gente está más sana, los negocios locales están creciendo y las comunidades rurales son más fuertes», dijo Jay Ludlam, subsecretario de NCDHHS para Medicaid de NC.

Los programas piloto de Healthy Opportunities actualmente operan en tres regiones del estado con el apoyo de tres líderes de la red: Access East, Inc.; Community Care of the Lower Cape Fear; e Impact Health.

Healthy Opportunities en el oeste de NC es un socio fundamental para ayudar a las personas de las comunidades afectadas por el huracán Helene a recuperarse de los daños que dejó. A fines del año pasado, nuestros socios de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare reconocieron el valor de este enfoque innovador para reducir los costos de la atención médica y aprobaron una nueva exención 1115, renovando los programas piloto y dándole a NC la opción de expandirse a nivel estatal y realizar mejoras y cambios en el programa. Estamos trabajando con socios de NCGA en opciones de expansión, para que más personas puedan acceder a los servicios críticos que ofrece el programa.

Para obtener más información sobre los programas piloto de Healthy Opportunities y leer más sobre cómo el programa beneficia a las personas con Medicaid en Carolina del Norte, visite la página web de los programas piloto de Healthy Opportunities o las Preguntas frecuentes sobre Healthy Opportunities.

