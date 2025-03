Arrestos y decomiso de drogas gracias a Connect Charlotte

Charlotte, NC – La colaboración entre la comunidad y la policía ha dado frutos una vez más. Oficiales de North Tryon Division del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) realizaron recientemente varios arrestos e incautaron drogas en una operación exitosa, facilitada por el programa de seguridad Connect Charlotte.

North Tryon Division officers recently made several arrests and seized drugs thanks to community collaboration and the new Connect Charlotte program.

Last week, officers learned of multiple individuals selling drugs at a location on Milton Road. Officers focused on this area… pic.twitter.com/7XdyGzDYk7

— CMPD News (@CMPD) March 4, 2025