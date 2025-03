Gobierno de Trump desplegó 1.140 soldados del ejército para la frontera sur

Washington.- El gobierno de Estados Unidos, desplegó 1.140 soldados del ejército para las fronteras, con el objetivo a apoyar con las políticas migratorias.

A través de un comunicado por el Comando Norte de EE.UU. indicó que “por orden del Departamento de Defensa se desplegarán tropas adicionales para mejorar las capacidades de Aduanas y Protección Fronteriza como parte de la misión a lo largo de la frontera sur de los EE. UU.”.

Explicaron que las tropas adicionales brindarán “apoyo de mantenimiento a la ya anunciada Fuerza de Tarea Conjunta para las operaciones en la frontera sur, que incluye: comando y control de unidades de mantenimiento y coordinación de apoyo logístico; sitios de apoyo de alimentación en el campo; y control del movimiento logístico”.

Texas National Guard Soldiers assigned to the brush and riverine team play a vital role in enhancing border security along the Rio Grande River as a part of Operation Lone Star. @USNorthernCmd @usarmy @deptofdefense pic.twitter.com/7aF2Ww5pUr

— National Guard (@USNationalGuard) February 28, 2025