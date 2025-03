EE.UU. recibió a 29 miembros de carteles del narcotráfico extraditados de México

Washington.- El gobierno de Estados Unidos, informó que la noche del jueves 27 de febrero recibieron a 29 miembros de un cártel , quienes fueron extraditados desde México.

A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, detallaron que “el presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado que hicieran que esto sucediera, y la fiscal general Bondi y el secretario de Estado Rubio hicieron un trabajo tremendo para lograrlo”.

President Donald J. Trump secured the extradition of 29 Mexican drug cartel bosses to face charges for their crimes in the United States.

Two will appear in court today in New York, including a drug lord accused of killing a DEA agent.

