Charlotte, NC.- Cada marzo, la Conferencia de la Costa Atlántica ofrece a los fanáticos del baloncesto una muestra de la locura que se avecina. El Torneo de Baloncesto Masculino de la ACC Men’s Basketball se llevará a cabo el 11 y el 15 de marzo de 2025 en el Spectrum Center.

Tiger Town takin' over the Queen City 🏆@ClemsonMBB has secured its spot in the Quarterfinals of the 2025 T. Rowe Price ACC Men's Basketball Tournament.

Tickets: https://t.co/V3NpfskAIR

Tourney Info: https://t.co/Gre8bGevHU pic.twitter.com/HpPFqcqsL7

— ACC Men's Basketball (@accmbb) February 27, 2025