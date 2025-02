Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein proporcionó actualizaciones sobre el clima invernal e información para los habitantes de Carolina del Norte para ayudarlos a mantenerse a salvo. A medida que la tormenta invernal avanza por gran parte del estado, el gobernador Stein recomendó que todos los habitantes sigan tomando precauciones, escuchen a los funcionarios locales y planifiquen en consecuencia para la nieve, el hielo y el clima frío.

Our State Emergency Response Team is working around the clock to keep us safe as winter weather hits North Carolina. Please, if you are able, stay home and off the roads to stay safe. pic.twitter.com/XqRbNuo1eo

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) February 19, 2025