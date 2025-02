Alarmante aumento de muertes de peatones en Charlotte

Charlotte, NC.- Charlotte se enfrenta a una crisis de seguridad vial. Según datos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), las muertes de peatones aumentaron un 41% en 2024 , una cifra que refleja una tendencia preocupante en las calles de la ciudad.

This isn't just a statistic—it's lives lost. Charlotte saw a 41% increase in pedestrian fatalities in 2024. This video serves as a critical reminder for both drivers and pedestrians to be more aware. Let's make our streets safe for everyone. pic.twitter.com/fH7NuUwXji

— CMPD News (@CMPD) February 19, 2025