Charlotte, NC.- Desde el 12 de diciembre de 2024, una nueva iniciativa del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) busca agilizar la atención de accidentes menores en Charlotte. Se trata de la Unidad de Investigación de Accidentes Civiles (CCI, por sus siglas en inglés), un equipo compuesto por 15 miembros no juramentados que responde a colisiones sin heridos, permitiendo que los oficiales del CMPD atiendan llamados de mayor prioridad.

Involved in a minor, non-injury vehicle crash around Charlotte? Our new Civilian Crash Investigation (CCI) Unit may respond to the scene in their white Ford F-150 Lightning and Hybrid pickup trucks with amber lights and marked with the unit's name.

Since the non-sworn civilian… pic.twitter.com/BxmWqSOMFl

— CMPD News (@CMPD) February 17, 2025