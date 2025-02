Servicio Postal de EE.UU. seguirá aceptando paquetes de China y Hon Kong

Washington.- El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció que seguirá aceptando los paquetes provenientes de China y Hong Kong.

A través de un comunicado emitido por la USPS detalló que están trabajando con Aduanas y Protección Fronteriza para implementar un proceso de cobro de los nuevos aranceles de China para evitar interrupciones en las entregas.

Ver más: México y EE.UU. llegan a un acuerdo de pausar los aranceles

Es de recordar, que la nueva medida se origina luego de que el martes 4 de febrero el organismo nacional informara que no aceptaría paquetes China y Hong Kong después de que el gobierno de Donald Trump impusiera un arancel adicional del 10 % a los productos chinos.

De la misma manera, el gobierno de Trump puso fin a una excepción aduanera, la cual permitía que los paquetes de poco valor ingresaran a Estados Unidos sin pagar impuestos.

“A partir del 4 de febrero, el Servicio Postal suspenderá temporalmente la aceptación de paquetes internacionales únicamente de China y Hong Kong hasta nuevo aviso”, señala el comunicado publicado en el portal web de la USPS

Order from Shein or Temu? You could still be impacted after USPS' China package reversal https://t.co/NbwKjy1AmH via @usatoday : Why is TEMU, from CHINA even being allowed in this country. ? Stop this website business.

— Donna Fletcher (@DonnaFletc88284) February 5, 2025