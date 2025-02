Reportan el crecimiento de la audiencia femenina en la NFL

New Orleans.- A tan solo pocos días del Super Bowl LIX, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) reportó el crecimiento de su audiencia femenina, en los últimos años.

A través de un estudio publicado por diversos medios de comunicación se conoció que los datos que maneja la NFL indican que el 47% de los aficionados son mujeres, reflejando un cambio en la composición del público de este deporte.

Los expertos deportivos han señalado que esta tendencia es debido a las diversas estrategias de mercadotecnia y la creciente visibilidad de figuras femeninas dentro y alrededor de la liga.

De la misma manera, resaltaron que la presencia de la cantante Taylor Swift en partidos de los Kansas City Chiefs ha generado el aumento de la audiencia televisiva y un impacto comercial significativo en los últimos años.

Al respecto, Marissa Solis, vicepresidenta senior de marketing de la NFL, afirmó que a pesar de que la liga ya registraba un crecimiento en su base femenina de seguidores, Swift aceleró esta tendencia.

Asimismo, destacó que la liga implementó diversas estrategias para consolidar el interés de las mujeres en el fútbol americano. Entre ellas, las colaboraciones con marcas de moda hasta iniciativas en redes sociales.

«El fútbol es el deporte número uno entre las mujeres en Estados Unidos y seguimos creciendo», destacó Solis, según reportaron medios deportivos.

