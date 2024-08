El centrocampista Brecht Dejaegere se une al KV Kortrijk

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció que el mediocampista Brecht Dejaegere se ha transferido al equipo belga KV Kortrijk de forma permanente.

Midfielder Brecht Dejaegere has transferred to Belgian side @kvkofficieel on a permanent basis.

Thank you for everything, Brecht 🫡 pic.twitter.com/N8GpoLMgyu

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 16, 2024