Alcalde Adams nombró a primer hispano como comisionado de NYPD

Nueva York, NY.- Eric Adams, alcalde de Nueva York nombró el lunes 17 de julio a Edward Caban como jefe interino de la Policía convirtiéndose en el primer hispano comisionado de la New York Police Department (NYPD), en sus 178 años de historia, que tiene el objetivo de supervisar el departamento de policía más grande Estados Unidos.

En este sentido, el excapitán de la NYPD presentó al hispano Caban, de 55 años de edad, durante una conferencia de prensa. Adams confesó que Caban fue fundamental en los esfuerzos del departamento para disminuir el crimen tras la pandemia del covid-19.

Así pues, el alcalde resaltó, «El comisionado Caban es verdaderamente uno de los mejores de Nueva York, un líder que comprende la importancia tanto de la seguridad como de la justicia».

En este sentido explicó que los delitos graves disminuyeron en toda la ciudad de Nueva York este verano. Con estas cifras se argumentó la afirmación anterior del último trimestre: disminución del 17% en tiroteos; disminución del 3% en homicidios en comparación con el mismo lapso de tiempo de 2022.

Moments after being announced as the new Police Commissioner, Edward Caban and his new First Deputy Commissioner, Tania Kinsella, signed the @NYPD40Pct command log for the first time in their new roles. pic.twitter.com/Nw0c5lQs7J

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 17, 2023