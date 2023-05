Oficial de CMPD disparó su arma en una fiesta

Charlotte, NC.- Un oficial de policía de la ciudad de Charlotte disparó su arma en una fiesta a la que fue enviado por una llamada de servicio.

El hecho ocurrió este sábado en la madrugada en la cuadra 2600 de Arnold Drive. Los oficiales respondieron a una llamada de servicio de asalto con un arma mortal sin lesiones, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Ver más: Sospechoso de Charlotte entre los más buscados por el FBI

En el lugar de la fiesta parecían haber varias personas con armas de fuego.

La información preliminar indica que cuando los oficiales llegaron a la escena, un sospechoso dentro de un vehículo detenido comenzó a disparar, indicó CMPD.

Officer Involved Shooting in the Eastway Division

CMPD’s Homicide Unit is investigating an Officer Involved Shooting in the 2600 block of Arnold Drive in the Eastway Division. pic.twitter.com/bJx5yBYlJN

— CMPD News (@CMPD) May 27, 2023