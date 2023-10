homicidio-a-tiros-en-el-suroeste-de-charlotte

Charlotte, NC.- Una persona fue asesinada a tiros en el suroeste de la ciudad de Charlotte el fin de semana, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la noche del sábado 7 de octubre en la cuadra 2900 de Baltimore Avenue.

Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) se trasladaron al sitio cerca de las 9 pm tras una llamada por asalto con arma mortal. En el lugar encontraron a un hombre herido de bala.

Homicide Investigation in the Westover Division

Officers responded to an ADW in the 2900 block of Baltimore Avenue on October 7, 2023. The victim was transported to the hospital, and was pronounced deceased on October 8, 2023.

Full release:https://t.co/2UFdT0GvDK

— CMPD News (@CMPD) October 8, 2023