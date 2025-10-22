jueves, octubre 23, 2025
EE.UU. neutraliza embarcación de narcoterrorismo en el Pacífico

EE.UU. neutralizan embarcación de narcoterrorismo en el Pacífico
Foto: Cortesía X @SecWar
Washington, D.C..- El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó el miércoles 22 de octubre que, por orden del presidente Trump, se ejecutó un ataque letal de precisión contra una embarcación en el Pacífico Oriental, la cual era operada por una Organización Terrorista Designada y se dedicaba al tráfico de narcóticos.

En una publicación en las redes sociales del secretario de guerra, Pete Hegseth, explicó que la operación se basó en información de inteligencia que confirmaba la participación del navío en el contrabando de drogas ilícitas a lo largo de una ruta conocida de narcotráfico.

Mueren dos narcoterroristas

Detalló que el ataque, que tuvo lugar en aguas internacionales, resultó en la neutralización de los dos narcoterroristas que se encontraban a bordo.

De la misma manera, reiteró que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

“Los narcoterroristas que intentan traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio seguro en ninguna parte de nuestro hemisferio”. Afirmó Hegseth.

Por último, reiteró que “así como Al Qaeda libró una guerra en nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra en nuestra frontera y contra nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”.

Datos de interés

Es de mencionar, que el gobierno de Donald Trump desde que inició los operativos contra el narcotráfico en el Caribe, ha contabilizado ocho ataques a diversas embarcaciones y 34 muertos. Además, responsabilizando a los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro.

