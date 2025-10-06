Charlotte, NC.- Un operativo de Eastway Division del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) culminó con el decomiso de cuatro máquinas tragamonedas ilegales y más de dos mil dólares en efectivo dentro del establecimiento Kilborne Mart, ubicado en 2112 Kilborne Drive, al este de la ciudad.

In May 2025, our Eastway Division officers received information that the Kilborne Mart located at 2112 Kilborne Drive was allowing ABC and gambling violations to occur in and around their business. Officers performed an ABC inspection at the Kilborne Mart, locating four… pic.twitter.com/6szLfi6QxK — CMPD News (@CMPD) October 4, 2025

La investigación comenzó en mayo de 2025, cuando oficiales recibieron información sobre presuntas violaciones a la ley ABC (Alcoholic Beverage Control) y actividades de juego no autorizadas dentro y alrededor del negocio. Durante la primera inspección, los oficiales confirmaron la presencia de cuatro máquinas de sorteo y notificaron al propietario, Mussie Teklemarian Estifanos, de 47 años, sobre la ilegalidad de las mismas. En ese momento, se le recomendó retirar los equipos.

Sin embargo, el 12 de septiembre, tras recibir nuevas denuncias ciudadanas y verificar su veracidad, las autoridades regresaron al lugar para realizar una segunda inspección. Los agentes localizaron nuevamente las máquinas y procedieron a incautar cuatro puestos de juego ilegales y $2.081 en efectivo.

El caso derivó en tres infracciones a la ley ABC, que se presentarán ante la Comisión ABC estatal. Además, la Comisión de Lotería de Carolina del Norte recibirá un informe de infracción, ya que las actividades de juego se llevaron a cabo en un local que contaba con permisos de lotería válidos.

Durante la operación, las autoridades también arrestaron a Tesfaldet Gebrab, de 46 años, quien enfrenta cargos por hurto por parte de un empleado, además de citaciones por juego y promoción de apuestas en un establecimiento autorizado.

Por su parte, el propietario Mussie Teklemarian Estifanos fue citado por juegos de azar, realización de apuestas en locales con licencia, falta de supervisión y permitir actividades ilícitas dentro de un lugar público de entretenimiento.

El informe oficial del caso figura bajo el número 20250912-1931-00, y la División Eastway mantiene abierta la investigación para determinar si existen otros establecimientos involucrados en prácticas similares dentro del área.

El CMPD reiteró su compromiso de continuar realizando inspecciones y operativos para garantizar el cumplimiento de las leyes de bebidas alcohólicas y prevenir la expansión de juegos de azar ilegales en la comunidad.

