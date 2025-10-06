Apelarán sentencia contra el atacante del Juez Kavanaugh

Washington.- El Departamento de Justicia notificó que un hombre de 29 años fue condenado a 97 meses de prisión federal por el intento de asesinato de un Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En un comunicado, identificaron al detenido como Nicholas John Roske, de 29 años. En el que detallaron además que apelarán la sentencia, la cual considera «lamentablemente insuficiente».

La Fiscalía había solicitado una pena de entre 30 años y cadena perpetua. «El intento de asesinato del Juez Brett Kavanaugh fue un ataque repudiable contra todo nuestro sistema judicial», afirmó la fiscal general, Pamela Bondi.

«El Departamento de Justicia apelará esta sentencia, que no refleja la gravedad de los hechos de este caso», acotó.

Fue arrestado portando un arma de fuego

Recordaron que Roske se declaró culpable de viajar desde California a Maryland en junio de 2022 con la intención de matar al Juez. Fue arrestado cerca de la residencia del magistrado portando un arma de fuego, municiones, un cuchillo táctico, precintos y herramientas de robo.

De la misma manera, destacaron que en su confesión, admitió que su motivación estaba ligada a un borrador filtrado de una decisión de la Corte Suprema sobre el aborto.

Por último, el director del FBI, Kash Patel, declaró que «la violencia contra los jueces federales es inaceptable y será enfrentada con toda la fuerza de la ley». El caso fue investigado por el FBI, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y otras agencias.

