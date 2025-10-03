Justicia de EE.UU. demanda a condados de Oregón

Oregón.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una petición legal contra varios condados de Oregón, acusándolos de poner en riesgo la seguridad pública al liberar a 10 inmigrantes convictos por delitos violentos, en lugar de entregarlos a las autoridades migratorias.

Así lo dio a conocer, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado, en el que detalló que la acción judicial busca forzar a los condados Clackamas, Washington, Multnomah y Marion a cumplir con citaciones administrativas emitidas por ICE.

De la misma manera, destacaron que dichas citaciones exigen información para localizar a los diez individuos, quienes son sujetos a un proceso de expulsión de EE.UU. tras cumplir largas sentencias de prisión.

Según las autoridades federales, los funcionarios de Oregón ignoraron las órdenes de retención de ICE debido a sus «políticas de santuario», permitiendo que los delincuentes permanecieran ilegalmente en el país.

Al respecto, April Miller, agente especial a cargo interina de HSI Seattle, señaló que «es alarmante que los condados de Oregón liberaran a 10 de los peores criminales extranjeros —culpables de violación, asalto y explotación infantil— en lugar de honrar las órdenes de retención de ICE».

«Esto pone en peligro la seguridad pública, desperdicia recursos y obliga a ICE a rastrear a estos individuos en libertad», acotó.

Buscan capturar a peligrosos delincuentes

Además, detallaron que entre los 10 individuos liberados entre 2022 y 2025 tienen condenas por delitos de extrema gravedad, entre los que se incluyen:

Un individuo condenado por Homicidio en Primer Grado y Asalto.

Seis individuos condenados por crímenes sexuales, incluyendo Violación en Primer Grado (uno de ellos de un menor de 12 años) y Abuso Sexual de menores. Todos deben registrarse como agresores sexuales.

Dos individuos condenados por Secuestro en Primer Grado, Robo y Asalto.

Un individuo condenado por Asalto en Segundo Grado y Uso Ilegal de un Arma.

Por último, precisaron que la petición legal tiene como objetivo obtener la información necesaria para capturar a estos individuos y proceder con su deportación conforme a las leyes de inmigración de la nación.

