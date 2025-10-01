Demandan al exdirector de vivienda de Misuri por acoso sexual

Misuri.- El Departamento de Justicia anunció la presentación de una demanda federal contra Eddie Joe Hankins, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Bloomfield, Missouri, por presuntamente acosar sexualmente a una solicitante de vivienda en violación de la Ley de Vivienda Justa.

En un comunicado, se detalló que la demanda alega que en 2021, Hankins realizó insinuaciones sexuales no deseadas a una mujer, madre de tres hijos, que buscaba asistencia de vivienda pública.

Según la querella, el exdirector condicionó la aprobación de su solicitud a que ella accediera a sus avances y, ante su resistencia, le negó la ayuda. La Autoridad de Vivienda también es demandada por responsabilidad indirecta.

«No hay lugar en Estados Unidos para funcionarios públicos que abusan de su confianza para coaccionar actos sexuales», afirmó la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon.

Buscan la compensación económica

De la misma manera, indicaron que el caso se originó a partir de una queja presentada ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), que tras una investigación remitió el asunto al Departamento de Justicia.

En este sentido, indicaron que la demanda busca una compensación económica para la víctima y una orden judicial que prohíba futuras conductas discriminatorias.

Por último, reiteraron que esta acción forma parte de la Iniciativa contra el Acoso Sexual en la Vivienda del Departamento, que desde 2017 ha recuperado casi $16.2 millones para las víctimas.

