Charlotte, NC.- El Museo de la Moneda Randolph, ubicado en Randolph Road 2730, Charlotte, Carolina del Norte, ofrece regularmente kits de arte gratuitos relacionados con alguna de las exhibiciones u obras de arte del museo. Por lo general, los kits de arte están disponibles una vez al mes, durante cuatro días.
Los kits de arte son para todas las edades.
Durante los días que se ofrecen los kits de arte, podrás recogerlos en cualquiera de los horarios del museo, hasta agotar existencias.
- Miércoles: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Jueves a sábado: de 11 a.m. a 6:00 p.m.
Además, los miércoles, la entrada al museo es gratuita de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., y hay una actividad artística gratuita de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Los kits de arte cuentan con el apoyo de Mint Museum Auxiliary.
Kits de arte gratuitos
Escultura de zapatos
Del 1 al 4 de octubre de 2025
Tendrá acceso a una masa arcilla mágica para modelar y más para diseñar una «patada» fantástica inspirada en el extravagante zapato de pulpo del Sr. Bailey que aparece en Future Now: Virtual Sneakers to Cutting-Edge Kicks.
Pintura con cinta adhesiva
Del 5 al 8 de noviembre de 2025
Utilice cinta de colores para crear una pintura de rayas abstractas inspirada en Autumn Drama de Alma Thomas, una de las tres pinturas que aparecen en Across the Nation: Masterpieces from the National Gallery of Art.
Skateboard Mini
Del 3 al 6 de diciembre de 2025
Además construirá un fingerboard DIY para probar trucos y descubrir el arte de las tablas de skate inspiradas en Central Impact: el arte y la influencia del skateboarding.
Paisaje Pastel
Del 4 al 7 de febrero de 2025
Finalmente podrá jugar con pasteles para colorear una escena de estilo impresionista inspirada en El acantilado de Etretat del pintor francés Emile Schuffenecker, de Renacimiento, Romanticismo y Rebelión: Arte Europeo de la Colección Smith-Naifeh.