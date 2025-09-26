Charlotte, NC – La Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg votó a favor de revisar varias políticas relacionadas con la participación estudiantil en actividades extracurriculares, como clubes, deportes de club y deportes interescolares, dentro de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS).

Para ofrecer una guía clara, se actualizaron las siguientes políticas:

La Política S-XTRC, Elegibilidad para Actividades Extracurriculares, se actualizó para definir claramente los deportes de club como deportes intramuros no sancionados ni regulados por la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Carolina del Norte (NCHSAA), autorizar a los estudiantes a participar en deportes de club en su escuela de origen si la escuela magnet o no magnet no ofrece ese deporte de club y establecer requisitos académicos claros. La Política S-STCL, Incorporación de Estudiantes a Clubes u Organizaciones Escolares, se retiró y su contenido se incorporó a la S-XTRC.

Lee también: Jonathan Thomas asume como nuevo jefe de policía de CMS en emotiva ceremonia

La Junta también aprobó la creación de S-XTRC.E, un Anexo que describe claramente las reglas de los deportes de club que rigen la participación estudiantil. Incluye reglas para cumplir con el Estatuto General de Carolina del Norte 115C-407.59, requisitos médicos, expectativas de deportividad y consecuencias por expulsión, entre otras.

S-SPTR, Participación Deportiva Interescolar, también se modificó para incluir una definición de atletismo interescolar y las reglas para establecer la elegibilidad deportiva.

“Estas modificaciones realmente crean un enfoque más inclusivo para garantizar que todos los estudiantes, principalmente los de escuelas magnet, puedan practicar deportes de club”, explicó Dee Rankin, vicepresidenta de la Junta de Educación y presidenta del Comité de Políticas de la Junta. “Agradecemos a las familias que ofrecieron valiosas perspectivas sobre este importante tema estudiantil. Los estudiantes que antes no podían practicar deportes ahora pueden disfrutar de deportes que enriquecen su experiencia escolar mediante el aprendizaje del trabajo en equipo, la creación de amistades y la ampliación de las redes sociales con otras escuelas”.

Lee también: CMS organizó convocatoria de Liderazgo de Regreso a Clases 2025

Para más información, visite https://www.cmsk12.org/ y haga clic en el menú de la Junta de Educación. Para consultas, escriba a boardcomms@cms.k12.nc.us.

Video: CMS introduce nuevas vías de educación