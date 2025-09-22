Charlotte, NC.- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la aprobación de 49 nuevos proyectos de Asistencia Pública, que representan una asignación de $48 millones en fondos federales para apoyar los esfuerzos de recuperación en Carolina del Norte tras la tormenta del año pasado.

Así lo dio a conocer en un comunicado, que detalló que desde el inicio de la administración de Trump, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha comprometido aproximadamente $2.700 millones para la recuperación del Huracán Helene.

Noem afirmó que «esta inversión reparará y restaurará la infraestructura pública crítica en Carolina del Norte, incluyendo escuelas, instalaciones de seguridad pública, servicios públicos y comunitarios”.

«Las comunidades de Carolina del Norte se están reconstruyendo más fuertes, y estas aprobaciones muestran el compromiso de esta administración para reducir la burocracia y entregar los fondos de recuperación más rápido».

Agradeció el apoyo a los ciudadanos de Carolina del Norte

De la misma manera, Noem agradeció al senador Ted Budd, al congresista Chuck Edwards y al presidente Michael Whatley por su apoyo a los ciudadanos de Carolina del Norte.

Por otro lado el DHS, destacó que los fondos se distribuirán a través del programa de Asistencia Pública de FEMA para apoyar 49 proyectos de recuperación, con un valor total de $47.957.075.61.

Detalló que esta cifra incluye 31 proyectos recién aprobados y 18 proyectos adicionales de gran escala (cada uno de más de $1 millón) que se adelantaron y estarán disponibles para las comunidades esta semana.

Por último, el Departamento de Seguridad Nacional destacó que está utilizando todas las vías posibles para ayudar a la recuperación de Carolina del Norte, garantizando que los fondos se entreguen a las comunidades a una velocidad récord. Estos proyectos son los más recientes en los miles de millones de dólares que FEMA ha proporcionado a Carolina del Norte para su reconstrucción tras los desastres naturales recientes.

