domingo, septiembre 21, 2025
Modified date:

Aumentan a 823 los presos políticos en Venezuela, según Foro Penal

INTERNACIONALES
34
Aumentan a 823 los presos políticos en Venezuela, según Foro Penal
Foto: Cortesía X @ForoPenal
Maria Gabriela Perez

Caracas.- Un reciente informe ONG Foro Penal, reveló que la cifra de presos políticos en Venezuela se ha elevado a 823 personas hasta el 15 de septiembre de 2025.

Así lo dieron a conocer en sus redes sociales, en el que indicaron que este número representa un notable incremento con respecto a la semana anterior.

De la misma manera, alertaron sobre la grave crisis de derechos humanos que se registra en Venezuela durante los últimos meses.

Más de 150 personas condenadas por el gobierno de Maduro

Por otro lado, el informe detalla la composición de este total, que incluye:

  • 722 hombres y 101 mujeres.
  • 653 civiles y 170 militares.
  • 819 adultos y 4 adolescentes.
  • 156 personas condenadas y 667 aún sin condena.

El Foro Penal señaló que se desconoce el paradero de 42 de estas personas, y 89 poseen nacionalidad extranjera.

Asimismo, detallaron que desde 2014, el Foro Penal ha registrado un total de 18,488 arrestos por motivos políticos. A pesar de que la organización ha brindado asistencia legal para la excarcelación de más de 14.000 personas, más de 9.000 continúan sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

Por último, indicaron que el listado actualizado de presos políticos ha sido entregado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) para su verificación y certificación.

