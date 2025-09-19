Aumentan a 823 los presos políticos en Venezuela, según Foro Penal

Caracas.- Un reciente informe ONG Foro Penal, reveló que la cifra de presos políticos en Venezuela se ha elevado a 823 personas hasta el 15 de septiembre de 2025.

Así lo dieron a conocer en sus redes sociales, en el que indicaron que este número representa un notable incremento con respecto a la semana anterior.

De la misma manera, alertaron sobre la grave crisis de derechos humanos que se registra en Venezuela durante los últimos meses.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 15/09/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹: 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 823*

Desde la semana pasada Hombres: 722

Mujeres: 101 Civiles: 653

Militares: 170 Adultos: 819

Adolescentes: 4 Encarcelados: 2

Excarcelados: 2… pic.twitter.com/gw3q4jIx2U — Foro Penal (@ForoPenal) September 18, 2025

Más de 150 personas condenadas por el gobierno de Maduro

Por otro lado, el informe detalla la composición de este total, que incluye:

722 hombres y 101 mujeres.

653 civiles y 170 militares.

819 adultos y 4 adolescentes.

156 personas condenadas y 667 aún sin condena.

El Foro Penal señaló que se desconoce el paradero de 42 de estas personas, y 89 poseen nacionalidad extranjera.

Asimismo, detallaron que desde 2014, el Foro Penal ha registrado un total de 18,488 arrestos por motivos políticos. A pesar de que la organización ha brindado asistencia legal para la excarcelación de más de 14.000 personas, más de 9.000 continúan sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

Por último, indicaron que el listado actualizado de presos políticos ha sido entregado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) para su verificación y certificación.

