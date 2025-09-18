Tres agentes policiales en Pensilvania fallecen en tiroteo

Pensilvania.- Tres agentes de la policía de Pensilvania fallecieron el miércoles 17 de septiembre tras ser atacados mientras cumplían una orden judicial en el municipio de North Codorus, en el condado York.

A través de varios medios de comunicación se conoció que en el suceso, el tirador también resultó muerto.

Al respecto, el coronel Christopher Paris, comisionado de la Policía Estatal de Pensilvania, confirmó la muerte de los agentes en una rueda de prensa, donde expresó que «el dolor será insoportable».

Paris señaló que la investigación está en curso y que por el momento no se pueden revelar más detalles.

De la misma manera, de los agentes fallecidos, un oficial se encuentra en estado crítico y otro en estado grave, ambos hospitalizados.

Por otro lado, destacó que el tiroteo ocurrió mientras las autoridades realizaban una diligencia en la zona, un incidente que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, calificó como inaceptable.

El FBI realiza la investigación

Asimismo, el gobernador Shapiro, quien acudió al lugar de los hechos, declaró que «este tipo de violencia no está bien, necesitamos mejorar como sociedad».

Mientras que la fiscal general, Pam Bondi, en sus redes sociales indicó que la investigación del suceso está a cargo de la Policía Estatal de Pensilvania, con el apoyo del FBI y la ATF.

“La violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable. Oremos por los agentes involucrados”, acotó.

Es de destacar, que la identidad de los agentes fallecidos y del atacante no ha sido revelada.

