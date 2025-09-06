Charlotte, NC.- La “Operación Summer Heat” del Buró Federal de Investigaciones (FBI) permitió la captura de un hombre acusado de realizar disparos imprudentes contra una vivienda habitada por niños en el Condado Franklin, Carolina del Norte. El incidente ocurrió en julio de 2025 y, aunque los proyectiles impactaron la casa, ninguna persona resultó herida.

Agentes del FBI, junto con la Oficina del Sheriff del Condado Franklin, llevaron a cabo un operativo coordinado que concluyó con la detención de Raheem Shante Mangum. Los equipos de seguridad lo arrestaron durante la tarde del viernes, en un procedimiento que transcurrió sin incidentes adicionales para la comunidad.

Lee también: CMPD y FBI realizan ejercicio de entrenamiento para las fuerzas del orden

El sheriff de Franklin resaltó la importancia de la cooperación interinstitucional en este caso. La investigación avanzó gracias al trabajo conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado Wake y el Buró de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte (NC SBI). Las autoridades explicaron que el esfuerzo coordinado permitió ubicar al sospechoso y actuar de manera oportuna para proteger a los residentes.

Según el informe oficial, Mangum enfrentará cargos por disparar un arma de fuego de manera temeraria contra una vivienda ocupada. Los investigadores recordaron que en el momento de los hechos había menores dentro de la casa, lo que elevó el nivel de gravedad del delito. Aunque ninguna persona resultó lesionada, la situación generó preocupación en la comunidad por la posibilidad de una tragedia mayor.

Representantes del FBI destacaron que la “Operación Summer Heat” se enfoca en reducir delitos violentos durante los meses de verano, una temporada en la que las estadísticas marcan un incremento de incidentes con armas de fuego en diferentes estados. La estrategia contempla patrullajes conjuntos, intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de vínculos con los cuerpos policiales locales.

Las autoridades expresaron que este arresto envía un mensaje claro sobre el compromiso de garantizar la seguridad pública. “Nuestra prioridad es proteger a las familias y evitar que hechos como este pongan en riesgo a los más vulnerables”, señalaron en el comunicado.

Lee también: FBI investiga trágico tiroteo en Minneapolis como acto de terrorismo doméstico

El detenido permanece bajo custodia y enfrentará su primera comparecencia judicial en los próximos días. Mientras tanto, la comunidad del Condado Franklin recibe con alivio la noticia de que las agencias actuaron de forma rápida y lograron neutralizar la amenaza sin más consecuencias.

Video: Disparos alcanzan autobús escolar del CMS con alrededor de 30 estudiantes a bordo