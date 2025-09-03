Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación de homicidio con respecto a un incidente que ocurrió en la cuadra 200 Hoskins Mill Lane en Freedom Division.

Homicide Investigation in the Freedom Division. See full release: https://t.co/qjJ6oxFRon pic.twitter.com/B1cDJSgYPC — CMPD News (@CMPD) September 2, 2025

El jueves 28 de agosto, poco después de las 12:00 a. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal en la cuadra 200 Hoskins Mill Lane. Al llegar, localizaron a la víctima, Sean Nicholas Watson, de 48 años de edad, con una herida de bala.

MEDIC trasladó a Watson a Atrium Health con lesiones que ponían en peligro su vida. El sábado 30 de agosto, Watson falleció a causa de sus heridas.

Como resultado de la investigación continua, los detectives del CMPD identificaron a David Gary Graves, de 40 años, como sospechoso en relación con este caso y obtuvieron órdenes de arresto.

El domingo 31 de agosto, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del CMPD localizó y arrestó a Graves.

Graves fue posteriormente trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC), donde fue interrogado por detectives de homicidios. Al concluir la entrevista, Graves fue puesto bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Graves está acusado de asesinato e intento de robo con un arma peligrosa.

Los familiares más cercanos de Watson han sido notificados de su muerte y de este arresto.

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Moore es el detective principal asignado a este caso. También puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20250828-0037-00.

