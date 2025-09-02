Charlotte, NC.- La víctima en este caso ha sido identificada como Tyshaun Lamont Stokes, un joven de 16 años de edad. Como resultado de la investigación continua, los detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron a dos sospechosos menores de edad en relación con este caso.
Case update. See full release: https://t.co/ezkpslCxbQ pic.twitter.com/t0jcDdAkBY
— CMPD News (@CMPD) September 2, 2025
Lee también: Acusan a sospechosos armados que usaban cuenta falsa de Uber
El jueves 28 de agosto, el Equipo de Aprehensión de Delincuentes Violentos (VCAT) del CMPD localizó y arrestó a los dos menores sospechosos. Sus cargos se enumeran a continuación:
- Sospechoso de 16 años: acusado como adulto de asesinato en primer grado y de disparar un arma en una propiedad ocupada (DWOP)
- Sospechoso de 14 años: Orden de custodia asegurada por asesinato en primer grado
Los familiares más cercanos de Stokes fueron notificados de su muerte y de estos arrestos.
La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.
Lee también: Detienen a dos sospechosos vinculados a tiroteo mortal con heridos
El detective Diekhaus es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información de forma anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil P3 Tips de Charlotte Crime Stoppers o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20250817-0345-01.