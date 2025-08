Acusan a sospechosos armados que usaban cuenta falsa de Uber

Charlotte, NC.- Oficiales de la North Tryon Division del CMPD acusaron a sospechosos armados que usaban una cuenta falsa de Uber para cometer delitos. La detención de los dos hombres armados se llevó a cabo el sábado 27 de julio tras recibir un llamado de emergencia por un intento de robo a mano armada en la cuadra 5000 de North Tryon Street, en Charlotte. La rápida acción del conductor de Uber, víctima del intento de asalto, permitió frustrar el delito y evitar una posible tragedia.

On July 27, North Tryon Division officers responded to an armed robbery call for service in the 5000 block of North Tryon Street.

An Uber driver, the victim in this case, became suspicious of the actions of both riders the driver had picked up. The driver ascertained both… pic.twitter.com/jmSrWKKSEJ

— CMPD News (@CMPD) August 4, 2025