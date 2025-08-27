Opción Fin de Semana: Despide agosto con películas al aire libre

Charlotte, NC.- Agosto llega a su fin y la ciudad ofrece una propuesta distinta para disfrutarlo: cine bajo las estrellas. En la Opción Fin de Semana, las familias y amigos pueden reunirse en espacios abiertos para compartir películas al aire libre, una experiencia que combina entretenimiento, comunidad y el encanto de las noches veraniegas.

Películas en el Parque de Belmont

El Cine en el Parque regresa a Stowe Park, 24 S. Main Street, Belmont. En sábados selectos de lo que resta de verano y el otoño que está por comenzar en 2025, disfrute de películas al aire libre, juegos clásicos de arcade y mucho más.

Estos eventos son gratuitos. Los presentan el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Belmont y Aurora Star Lit Cinema.

Las películas se proyectarán en una pantalla gigante al aire libre con sonido envolvente. También habrá una tienda de juegos arcade retro con juegos gratuitos y cornhole.

Se podrán comprar comidas y bebidas (incluidas bebidas para adultos). Y no se olviden de los excelentes restaurantes del centro de Belmont.

Películas en el parque Belmont 2025

30 de agosto – 8:00 PM – Matilda

20 de septiembre – 7:30 PM – Enredados

27 de septiembre – 7:30 PM – Los Increíbles

4 de octubre – 7:00 PM – La Familia Addams

25 de octubre – 7:00 PM – Halloweentown

1 de noviembre – 7:00 PM – El mago de Oz

22 de noviembre – 6:00 PM – Frozen

20 de diciembre – 6:00 PM – Elfo

Flow Arts en el Parque: Explora el arte del flow el 31 de agosto

Charlotte Flow Arts in the Park es un grupo que se reúne regularmente en los parques de Charlotte para eventos de flow. Todos son bienvenidos a estos eventos gratuitos y el grupo cuenta con equipo disponible.

Flow es moverse, bailar o simplemente jugar con accesorios o juguetes como aros de hula hula, poi (pelotas con cuerdas), bastones, bastones, cintas, estrellas de flow, buugeng y más.

Lee también: Proyección gratuita de películas al aire libre con Cine Casual

Flow también incluye actividades como malabares y otros trucos divertidos que utilizan el movimiento, el ritmo y la creatividad. ¡Cualquiera puede hacerlo! Se trata de divertirse y encontrar tu propio estilo.

Los eventos de Charlotte Flow Arts in the Park son gratuitos. Puedes encontrar sus próximos eventos aquí.

Charlotte Flow Arts in the Park

Domingo 31 de agosto de 2025

De 12:00 p.m. a 3:00 p. m.

First Ward Park

301 E 7th Street, Charlotte, NC

Gratis

Mint 2 Move para niños: programa bilingüe gratuito en el Museo Mint Randolph

Mint 2 Move for Kids es un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias.

Este programa gratuito, que se lleva a cabo en el Mint Museum Randolph, 2730 Randolph Road, Charlotte, Carolina del Norte, permite a los participantes explorar la música, las historias y los instrumentos latinos junto con el equipo de Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos.