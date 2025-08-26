Líder del Cártel de Sinaloa, «El Mayo» Zambada, se declara culpable en EE.UU.

New York.- Ismael «El Mayo» Zambada García, de 75 años y cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de ser el principal líder de una empresa criminal continua y de un cargo de crimen organizado (RICO) en un tribunal federal de Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia, en un comunicado que detalló que la declaración de culpabilidad de Zambada pone fin a décadas de evadir la justicia y lo une a su exsocio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien también cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.

🚨 “El Chapo’s” Sinaloa Cartel Co-Founder, Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, has pled guilty to operating a continuing criminal enterprise and to RICO charges. “His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal: the elimination of the drug cartels and the… pic.twitter.com/7AUHrKJgCa — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 25, 2025

Al respecto, el fiscal general Pamela Bondi calificó la declaración de culpabilidad como «una victoria crucial en la lucha del Presidente Trump para eliminar por completo a las organizaciones terroristas extranjeras y proteger a los ciudadanos estadounidenses de las drogas mortales y la violencia».

Enfrentan cadena perpetua

De la misma manera, recordaron que Zambada, dirigió el cártel después de la captura de «El Chapo» en 2016, admitió haber traficado toneladas de narcóticos, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, hacia los Estados Unidos y lavar miles de millones de dólares en ganancias. La organización también fue responsable de numerosos actos de violencia, asesinato e intimidación.

En este sentido, indicaron que «El Mayo» Zambada se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua.

Además, señalaron que Zambada acordó entregar 15 mil millones de dólares en un juicio de decomiso. Su sentencia está programada para el 13 de enero de 2026.

Por último, resaltaron que este caso, que es parte de la iniciativa nacional «Operación Recuperar América», representa un hito en los esfuerzos del Departamento de Justicia para desmantelar los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia. La investigación fue un esfuerzo conjunto del FBI, HSI y la DEA.

