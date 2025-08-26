Iredell, NC.- El Departamento del Sheriff de Iredell County informó sobre la detención de Lander Herbert Bustle III, de 49 años, en un operativo realizado el viernes 22 de agosto en la autopista de Turnersburg. La intervención formó parte de los patrullajes de control que desarrolla el Equipo de Control Criminal Agresivo (ACE).

El ayudante del sheriff, C. Moncus, detuvo el vehículo de Bustle por múltiples violaciones de tránsito. Durante la conversación con el conductor, el oficial notó sustancias sospechosas en el interior del automóvil. El hallazgo inicial levantó sospechas de que se trataba de narcóticos.

Ante esa situación, Moncus solicitó al conductor que descendiera del vehículo y desplegó a Kash, un perro entrenado para la detección de drogas. El canino realizó un recorrido alrededor del automóvil y marcó una alerta positiva al detectar olor a narcóticos.

Los agentes efectuaron un registro del coche y encontraron 40 unidades de dosificación de anfetamina y dextroanfetamina. Con estas pruebas, los oficiales procedieron a detener a Bustle y trasladarlo al Centro de Detención de Iredell County.

El sheriff Darren Campbell confirmó que el magistrado Callejas emitió la orden de detención sin derecho a fianza. Esta decisión se tomó porque Bustle ya enfrentaba procesos judiciales por cargos similares y se encontraba en libertad bajo fianza.

La oficina del sheriff destacó la labor del Equipo ACE y el trabajo coordinado con la unidad canina, que permitió detectar drogas en una intervención de tránsito rutinaria. Campbell reiteró que el condado mantiene una política firme contra los delitos de narcotráfico y subrayó la importancia de estos procedimientos para proteger la seguridad de la comunidad.

Este caso resalta nuevamente la presión que enfrentan las autoridades locales frente al tráfico y consumo de drogas en la región. La anfetamina y la dextroanfetamina figuran entre las sustancias más vigiladas debido a su potencial adictivo y a la relación directa con delitos asociados a la salud pública y la seguridad ciudadana.

Bustle permanecerá en el centro de detención hasta la próxima audiencia judicial. El Departamento del Sheriff indicó que continuará con patrullajes en carreteras y controles de tráfico como parte de su estrategia para frenar el transporte ilegal de narcóticos en el condado.

