Monroe, NC – Una intervención de tránsito rutinaria en Marshville se convirtió en un importante golpe contra el narcotráfico esta semana, cuando agentes del Sheriff de Union County incautaron aproximadamente 15 kilos de presunta cocaína y detuvieron a dos personas acusadas de tráfico de drogas.

El operativo comenzó cuando un ayudante del sheriff, asignado a la unidad S.H.I.E.L.D., detuvo un vehículo por una infracción menor de equipo. En el automóvil viajaban Estefani Sandoval y Gilberto Juárez, ambos residentes de Monroe. Durante la parada, el perro K-9 Zander realizó una inspección olfativa alrededor del vehículo y detectó la presencia de sustancias ilegales.

Los agentes procedieron a registrar el automóvil y hallaron la droga oculta en su interior. En el vehículo también se encontraban cuatro niños pequeños, quienes fueron entregados a un tutor responsable que llegó al lugar tras ser contactado por las autoridades.

La Unidad de Narcóticos del UCSO se presentó en la escena para continuar con las investigaciones. Sandoval y Juárez fueron arrestados y enfrentan múltiples cargos, incluido tráfico de cocaína. Tras su detención, ambos fueron trasladados al Centro de Detención de Union County para su procesamiento.

En la audiencia inicial ante las autoridades judiciales, se fijó una fianza garantizada de 2 millones de dólares para Sandoval, quien permanece bajo custodia. En el caso de Juárez, se estableció una fianza asegurada de 200.000 dólares, que pagó para obtener su libertad mientras continúa el proceso judicial.

El sheriff Eddie Cathey destacó el trabajo de los agentes y detectives involucrados, resaltando que una parada de tráfico por una infracción menor terminó con la captura de dos presuntos traficantes peligrosos y la retirada de una cantidad considerable de drogas potencialmente letales de las calles de la comunidad.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue abierta para determinar el origen de la droga y posibles conexiones con redes de distribución más amplias. Este caso se suma a los esfuerzos continuos del UCSO para combatir el tráfico de estupefacientes en el condado y proteger a los residentes de sustancias que representan una seria amenaza para la salud pública.

El sheriff reiteró que la colaboración entre las unidades especializadas y el uso de recursos como los equipos caninos resultan esenciales para detectar y frenar actividades criminales, incluso cuando se originan en incidentes aparentemente menores.

