Karol G hará historia en Brasil durante el medio tiempo de la NFL

Rio de Janeiro.- La reconocida cantante colombiana Karol G se convertirá en la gran protagonista del primer espectáculo de medio tiempo de la NFL que será transmitido en exclusiva por YouTube en Brasil.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el evento se realizará en el Corinthians Arena de São Paulo el próximo 5 de septiembre a partir de las 8:00 de la noche. El juego inaugural se enfrentarán los actuales campeones de la AFC, los Kansas City Chiefs, contra los Los Ángeles Chargers.

De la misma manera, la cantante colombiana encabezará un espectáculo diseñado para resaltar la cultura latina ante una audiencia global, tejiendo un puente entre el poder del deporte y la fuerza de la música en vivo.

El evento será trasmitido por Youtube

Además, se conoció que el evento tendrá el lema “Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”.

Tras conocer la noticia, Karol G manifestó en una entrevista que “es un orgullo llevar mi música a un escenario de esta magnitud y representar a mi gente en un momento histórico”.

Por otro lado, también se conoció que la apertura del evento deportivo contará con la participación de la cantante brasileña Ana Castela, quien entonará el himno nacional de Brasil, y del reconocido saxofonista Kamasi Washington, encargado de interpretar el himno de Estados Unidos.

Es de mencionar, que se conoció que la transmisión del juego estará disponible en todo el mundo a través de YouTube gratuitamente, con un programa especial previo que arrancará una hora antes del pitazo inicial.

