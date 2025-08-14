Bad Bunny rompe récord en Billboard

Los Ángeles.– El cantautor puertorriqueño Bad Bunny suma un nuevo hito a su carrera, logrando su cuarto No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, al escalar su sencillo “EoO” del puesto 3 al 1 en el chart con fecha del 16 de agosto.

De acuerdo con la página oficial de Billboard, Benito se convierte en el primer artista en la historia en tener cuatro álbumes que generan cuatro o más éxitos No. 1 en el ranking general de radio latina.

“EoO” alcanzó la cima gracias a 8,6 millones de impresiones de audiencia (un aumento del 14%) registradas en Estados Unidos entre el 1 y el 7 de agosto, según datos de Luminate. Este logro marca el No. 1 número 29 en la trayectoria de Bad Bunny, con lo que rompe el empate que mantenía con Daddy Yankee y se coloca cuarto en la lista histórica, solo detrás de J Balvin (38 No. 1s), Ozuna (35) y Enrique Iglesias (32).

Supera a Romeo Santos

De la misma manera, destacaron que “EoO” se une a los sencillos previos del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS que también lideraron el chart desde su lanzamiento el 5 de enero: “EL ClúB”, “BAILE INoLVIDABLE” y “DtMF”. Este patrón de cuatro No. 1s por álbum ya lo había conseguido con Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023) y YHLQMDLG (2020), mientras que Un Verano Sin Ti (2022) superó la marca con cinco No. 1s.

En este sentido, con este triunfo, Bad Bunny supera a Romeo Santos, quien ostentaba el récord previo con tres álbumes que alcanzaron esta hazaña.

