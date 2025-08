Charlotte, NC.- El mexicano José De La Cruz-López, de 45 años de edad y residente indocumentado en Estados Unidos, se declaró culpable de usar indebidamente un número de seguro social y documentos de identificación migratoria falsos, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Mexican national pleads guilty to identity theft & 7 others face immigration violations following federal search at Kings Mountain business. Since the implementation of #OperationTakeBackAmerica, 44 defendants have been charged w/ immigration offenses in the Western District of… pic.twitter.com/R1RAhrEkiA

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) July 31, 2025