Charlotte Fire abre convocatoria para reclutar personal

Charlotte, NC.- El Charlotte Fire Department lanzó oficialmente su nueva convocatoria para reclutar personal, dirigida a hombres y mujeres con vocación de servicio, valentía y compromiso comunitario. Esta oportunidad representa mucho más que un empleo: se trata de formar parte de un equipo que responde cuando cada segundo importa.

When the call comes, will you be ready to answer?

Charlotte Fire is seeking driven, fearless individuals who want to serve their community and build a career with real impact. This is not just a job, it’s a commitment to protecting lives and standing strong when every second… pic.twitter.com/eRTRCNPxyy

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) July 20, 2025